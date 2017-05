Phantom Dust HD: pubblicata la lista degli achievements

Sul sito Xbox Achievements quest'oggi è comparsa la lista completa degli obiettivi sbloccabili di, il porting gratuito del gioco uscito nell'ormai lontano 2004 sulla prima Xbox.

Potete consultare l'elenco seguendo questo link. Ovviamente, se volete evitare spoiler di ogni tipo, vi sconsigliamo la lettura. Ricordiamo che Phantom Dust HD è disponibile da oggi per il download su Xbox One e Windows 10. Il titolo è gratuito sia per gli utenti Silver che Gold e rientra nel programma Xbox Play Anywhere, dunque vi basterà scaricarlo una sola volta per averlo a disposizione su entrambe le piattaforme. Questa nuova edizione presenta alcune migliorie tecniche e una modalità multiplayer cross-platform con microtransazioni facoltative.