Phantom Dust Remaster: ecco il primo video gameplay e nuovi dettagli

Polygon ha pubblicato il primo video gameplay (della durata di 19 minuti) per, l'edizione rimasterizzata in HD di Phantom Dust in arrivo su Xbox One e PC. Con l'occasione sono state rivelate nuove informazioni sul gioco e sui suoi contenuti.

Phantom Dust Remaster girerà a 1080p su Xbox One e supporterà la risoluzione 4K su PC, proponendo un aspect ratio di 16:9 (rispetto ai 4:3 della versione originale). Microsoft ha apportato qualche modifica al sistema di progressione della storia, in modo da non impedire più ai giocatori di dedicarsi alla costruzione del mazzo già dalle prime ore di gioco. Inoltre, se una missione verrà fallita per più di tre volte ci sarà la possibilità di saltarla. Per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi, invece, è stato confermato che verranno rilasciati DLC gratuiti e a pagamento nel corso del tempo.

Phantom Dust Remaster uscirà su PC e Xbox One: in cima alla notizia potete gustarvi il primo video di gameplay.