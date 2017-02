Phantom Dust Remastered peserà 3.4 GB e avrà 45 obiettivi sbloccabili

Adam afferma al momento di non conoscere la data di uscita e la disponibilità di eventuali preorder e preload, in ogni caso il gioco peserà circa 3.4, questa la dimensione attuale della build, che non dovrebbe lievitare ulteriormente. Gli obiettivi sbloccabili psaranno 45, di cui uno segreto, infine viene chiarito che al lancio non sarà possibile impostare una colonna sonora personalizzata ma questa opzione potrebbe essere aggiunta in un secondo momento.

#PhantomDust has 45 achievements, 415 GS is for standard progress through campaign. There's also one hidden (0 GS) achievement! — Adam Isgreen (@Ishmae1) 10 febbraio 2017

.@ma1asiah Dunno about pre-orders, but it's not a large game by today's standards - I think we're about... 3.4GB right now all-up. — Adam Isgreen (@Ishmae1) 20 febbraio 2017