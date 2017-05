Phantom Trigger annunciato per Nintendo Switch; arriverà nel corso dell'estate

Il publisher tinyBuild Games e lo studio di sviluppo Bread Team hanno annunciato l'arrivo di Phantom Trigger, slasher con elementi RPG e roguelike, anche per Nintendo Switch. Inizialmente il titolo era previsto esclusivamente per PC, versione della quale è già possibile provare l'alpha.

Dopo il puzzle game Divide by Sheep (2015), il piccolo studio di sviluppo e il publisher tornano a collaborare per Phantom Trigger, gioco che promette di offrire sensazioni a la Hyper Light Drifter, caratterizzato da un combat system profondo e una storia ramificata, che apre la possibilità a molteplici finali.

Phantom Trigger è previsto questa estate su console Nintendo Switch e PC (via Steam). In aggiunta, tinyBuild Games ha annunciato che in futuro saranno comunicate ulteriori piattaforme di destinazione.