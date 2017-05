Phantom Wail è il nuovo gioco di From Software che sarà annunciato all'E3?

Da tempo si parla di una possibile presentazione diall'E3 di Los Angeles, tuttavia un rumor riportato da un utente di Reddit sembra suggerire altro: From Software sarà presente alla fiera ma non annuncerà alcun progetto legato a, bensì potrebbe presentare una nuova IP.

L'insider Nibel riporta il rumor, avanzando però numerosi dubbi in merito. Il gioco in questione dovrebbe intitolarsi Phantom Wail e sarebbe in fase di sviluppo per PlayStation 4. La fonte parla di un gioco d'azione con combattimenti a mani nude (sebbene le armi non dovrebbero mancare) con ambientazione Maya/Azteca. Al momento, niente di quanto riportato è stato confermato, vi invitiamo quindi a prendere la notizia con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali riscontri.