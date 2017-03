Phil Spencer: Amo il design di Nintendo Switch

Phil Spencer è stato recentemente ospite dello show "Unlocked" di IGN. Nel corso del programma, il capo della divisione Xbox ha condiviso le proprie opinioni anche su, complimentandosi conper l'ottimo lavoro svolto sulla nuova console.

"Il nostro rapporto con Nintendo è fantastico [...] hanno fatto un lavoro davvero innovativo, amo il design dell'hardware". Il dirigente dell'azienda di Redmond ha poi concluso affermando che "ogni volta che Nintendo lancia un nuovo prodotto nel mercato videoludico è un bene per tutti". IGN ha poi chiesto se in futuro vedremo una console portatile di Microsoft, e Spencer ha spiegato che secondo lui e la sua compagnia, quel tipo di mercato è dominato dagli smartphone e al momento non ci sono piani a riguardo, tuttavia, terrà d'occhio la situazione.