Phil Spencer commenta la possibilità di un evento pre-E3 incentrato su Scorpio

Quando verrà presentata ufficialmente? Interrogato sulla questione,ha commentato la possibilità di un evento pre-E3 dedicato alla nuova console, occasione in cui potremmo conoscerne tutte le caratteristiche nel dettaglio.

"Se devo essere onesto, i piani non sono stati ancora definiti del tutto. Credo che concentrare tutti gli annunci nella conferenza E3 sarebbe difficoltoso, ma torneremo a parlarne quando avremo le idee più chiare. Mi piace l'idea che i nostri E3 siano dedicati ai giochi. Chiaramente parleremo anche di Scorpio all'E3, ma non voglio impiegare la maggior parte del tempo a parlare di specifiche hardware. Ci vuole un giusto equilibrio. Voglio che Scorpio salga sul palcoscenico, è una grande opportunità per noi. So che le persone vogliono saperne di più su quello che stiamo facendo con l'hardware, e mi piacerebbe trovare l'opportunità per accontentarle.", dichiara il capo della divisione Xbox. Il prossimo E3 di Los Angeles sarà la volta buona per conoscere tutti i dettagli su Xbox Scorpio?

Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.