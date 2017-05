Phil Spencer conferma: i lavori su Xbox Scorpio procedono bene

In aggiunta, il leader di Xbox ha voluto congratularsi con Tarsier Studios per l'ottimo lavoro svolto con Little Nightmares . Un utente in particolare, tuttavia, ha trovato strano il fatto che Spencer abbia messo tanto in risalto un titolo multipiattaforma, e non ha mancato di farglielo notare. "Non mi sento mai a disagio nel promuovere grandi giochi. Dovreste giocarlo sulla piattaforma che possedete", la replica di Spencer.

@Sn4kee Schedule looks very good right now, no issues. — Phil Spencer (@XboxP3) 7 maggio 2017

The critics have spoken! We're thrilled with how much everyone loves #LittleNightmares. Try it yourself: https://t.co/UFKp5r9syG pic.twitter.com/Si0SAQ0Gky — littlenightmares (@LittleNights) 5 maggio 2017