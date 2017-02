Phil Spencer: continueremo ad impegnarci con Xbox Play Anywhere

In occasione dell'evento di lancio di, il leader di Xbox,, è tornato a parlare di, servizio che permette ai giocatori di acquistare una singola versione di un titolo e di usufruirne sia su PC che su console.

"La cosa più importante per me, è lasciare la possibilità di giocare ovunque gli utenti vogliano", le sue parole. "E la gente penserà: 'lo fate per vendere più giochi? O per la monetizzazione?' Io voglio semplicemente che gli utenti Xbox possano giocare, sia che siano di fronte ad un PC, sia che si trovino su console.

I nostri sviluppatori ci confermano che chi gioca su entrambe le piattaforme, gioca di più. E penso che questo renda valido il programma. Non pensiamo a dove i giocatori comprano i loro giochi, o se il PC sia più grande delle console, si tratta solo di dare più possibilità per giocare.

E io sono molto impegnato sul fronte Xbox Play Anywhere, e sono felice di vedere che le terze parti ci stanno supportando", ha quindi concluso.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Spencer?