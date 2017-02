Phil Spencer ha delle buone sensazioni riguardo la line-up Xbox One del 2017

Spencer dedica poi due Tweet ad altrettanti titoli, confermando che Phantom Dust sarà un "Porting Plus" del gioco originale uscito su Xbox e non un remake completo (come annunciato invece all'E3 2015), infine viene citato anche Sea of Thieves : Rare si sta dedicando anima e corpo al progetto, si tratta del primo gioco originale della compagnia da molto tempo a questa parte e lo studio vuole essere sicuro che tutto sia perfetto prima di comunicare una data di uscita. Ne sapremo di più all'E3?

@ShayneCollins38 I feel very good about this year. Should have more 1P games than last year, great diversity + launching new IP. Good year. — Phil Spencer (@XboxP3) 7 febbraio 2017

@TheUnsungHero26 It's been a long time since Rare built something completely new, you can feel how much the Studio is putting into the game. — Phil Spencer (@XboxP3) 7 febbraio 2017