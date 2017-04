Phil Spencer: Destiny 2 verrà giocato per almeno 5 anni

Durante un'intervista concessa a Gamasutra , il capo della divisioneha parlato del ciclo vitale dei giochi, affermando chepotrebbe avvicinarsi ain termini di longevità e supporto della community.

"Credo Destiny 2 sarà uno di quei titoli che anche a distanza di cinque, sei o sette anni continuerà ad essere giocato dagli appassionati. Sarà qualcosa di simile a World of Warcraft. Il quale, come sapete bene, conta milioni di giocatori attivi a distanza di oltre 10 anni.", dice il capo della divisione Xbox, ricordando con piacere di avere speso oltre 600 ore di gioco nel primo capitolo di Destiny. Cosa ne pensate delle parole di Phil Spencer? Destiny 2, intanto, è atteso per il prossimo 8 Settembre su PC, Xbox One e Playstation 4 (sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulla collector's edition, i prezzi e i bonus preordine).

Nel corso della stessa intervista, il dirigente Microsoft ha parlato anche del supporto alla VR per Scorpio e del futuro di Xbox.