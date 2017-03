Phil Spencer: le differenze grafiche tra Scorpio e PS4 Pro saranno ben visibili

è intervenuto nell'ultima puntata del podcast IGN Unlocked e in questa occasione è tornato a parlare di Project, ribadendo come la piattaforma sarà "".

Il responsabile della divisione Xbox non ha rivelato specifiche tecniche di alcun tipo ma ha voluto rassicurare il pubblico sul fatto che le differenze grafiche tra i giochi per Scorpio e quelli per Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro saranno assolutamente visibili ed evidenti.

Il "salto" dal punto di vista tecnico sarà quindi decisamente marcato rispetto alle piattaforme attualmente in commercio, almeno secondo le dichiarazioni di Phil Spencer, che potete ascoltare in versione integrale cliccando qui. Ricordiamo come recentemente, Spencer abbia commentato le voci riguardo un possibile evento pre E3 per la presentazione di Scorpio.