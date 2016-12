Secondo Phil Spencer, i DLC in esclusiva temporale non fanno bene all'industria

Come spesso è capitato in passato, Phil Spencer si è trovato a discutere liberamente con i fan didell'industria videoludica e del ruolo chesvolge all'interno di essa. Nella fattispecie, il leader dici ha tenuto a chiarificare come, secondo lui, i DLC rilasciati in esclusiva temporale non siano un bene per i giocatori.

"Spendere soldi in marketing cosicché l'utenza di un'altra console non possa accedere a del contenuto di gioco, non mi sembra essere un segnale di crescita", le parole di Spencer, nettamente in contrasto con le politiche di esclusività ultimamente adottate da Sony con i contenuti aggiuntivi a pagamento di titoli importanti, come è il caso di Call of Duty. Secondo Spencer, sono ben altri i servizi che bisogna fornire ai propri clienti, come ad esempio quello di EA/Origin Access, il supporto alle mod di Fallout, Game Preview e Xbox Play Anywhere; tutto questo incentrato verso un'evoluzione sana dell'industria, e che non punti a sfavorire determinate fazioni. Siete d'accordo con le dichiarazioni di Phil Spencer?