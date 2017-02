Phil Spencer: il Gaming non è una gara tra due console

Dopo avere commentato l'attuale generazione diha ribadito che il Gaming non andrebbe inteso come una gara tra due console, e che le esclusive non andrebbero sbandierate come armi da utilizzare contro le altre piattaforme.

"Microsoft lavora semplicemente per rendere Xbox e Windows 10 delle ottime piattaforme da gioco", osserva il capo della divisione Xbox. Spencer ha spiegato che la casa di Redmond non intende realizzare una console portatile perchè il settore è ormai dominato dal Mobile Gaming su tablet e cellulari. Infine, con un post pubblicato su Twitter (potete leggerlo in basso), Phil Spencer si è complimentato con i risultati ottenuti da titoli come Forza Horizon 3, Horizon Zero Dawn e Civilization VI, ricordando che le buone vendite dei giochi sono un segnale positivo per tutte l'industria, a prescindere dalle bandiere.