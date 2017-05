Phil Spencer: gli accordi di marketing non rientrano nella nostra strategia

Il dirigente ha affermato che al momento la sua azienda non è interessata a stringere partnership pubblicitarie con le software house. Questo genere di accordi, infatti, non rientra nei piani di Microsoft , che invece sta lavorando sul lungo termine al fine di sostenere gli sviluppatori, proporre titoli first party innovativi e creare così il migliore ecosistema videoludico. Infine, Spencer ha ricordato che le versioni migliori dei titoli third party saranno comunque su Xbox Scorpio .

@BergTonyXbox It's all just business. We have a long term vision for Xbox and we are building towards that. Marketing deals are great but not the strategy — Phil Spencer (@XboxP3) 23 maggio 2017

@BeastFireTimdog Build around gamers and games. Create the best place to play, respect the players, focus on devs, build innovate 1P games — Phil Spencer (@XboxP3) 23 maggio 2017