Phil Spencer: il mese di gennaio per la retro compatibilità sarà davvero ottimo

Il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, ha stuzzicato l’interesse di un fan che gli chiedeva via Twitter di poter preannunciare un titolo retro compatibile. Piuttosto che fare un nome, Spencer ha dichiarato che la lineup del mese di gennaio per la backward compatibility è “davvero ottima”.

Non è la prima volta che il manager Xbox si è sbilanciato in questo modo riguardo ai nuovi giochi per Xbox 360 che saranno giocabili anche su Xbox One: già nei primi giorni di novembre, si era detto entusiasta dei titoli in arrivo, e durante il mese furono infatti pubblicati alcuni dei classici più richiesti dai fan come Skate 3, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Burnout Paradise, Injustice: Gods Among Us, la trilogia di Bioshock e altro ancora.

Per tutte le nuove entrate nel catalogo retro compatibilità su Xbox One, che ha superato da poco quota 300 titoli, vi invitiamo a continuare a seguirci.