Phil Spencer: mi piace la lineup di Xbox che presenteremo all'E3

Rispondendo alla domanda di un fan che chiedeva qualche anticipazione sulla prossima conferenzaattesa per Giugno, il Capo della divisioneha espresso il proprio ottimismo sulla lineup che verrà mostrata durante l'evento di

Quando gli viene chiesto di esprimere le proprie impressioni sui giochi Xbox che verranno mostrati alla prossima conferenza E3, Phil Spencer ha dato una risposta chiara e concisa: "Mi piace la lineup". Anche se Scalebound è stato cancellato, non bisogna dimenticare che nel corso del 2017 verranno pubblicati titoli di rilievo come Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2 e Sea of Thieves. Tra le recenti dichiarazioni di Phil Spencer ricordiamo l'impegno di supportare a lungo la retrocombatibilità e le prime anticipazioni sul design di Xbox Scorpio.

