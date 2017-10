Phil Spencer è molto contento per il successo riscosso da Cuphead

In una recente intervista pubblicata su GameSpot USA,ha dichiarato di essere molto soddisfatto del successo ottenuto da. Il gioco ha venduto oltresolo su Steam e sta continuando a generare buoni numeri a due settimane dal lancio, sebbene non siano disponibili dati più precisi a riguardo.

Riguardo il successo di Cuphead, Phil Spencer si esprime in questi termini: "Sono molto contento per lo studio... hanno lavorato davvero per tanto tempo sul gioco e il titolo è stato accolto positivamente, sta vendendo molto bene, è fantastico. Il team aveva inizialmente certe ambizioni ma noi ne avevamo altre, per questo Cuphead è esclusiva console Xbox. E' un gioco che oggi probabilmente non esisterebbe in questa forma, se non ci avessimo investito tempo e denaro insieme ai ragazzi di Studio MDHR."

Piccola curiosità: Phil Spencer ha dichiarato di non aver ancora finito Cuphead, essendo impegnato a promuovere il lancio di Xbox One X in giro per il mondo e avendo poco tempo a disposizione per giocare.