Phil Spencer: nel 2017 arriveranno più esclusive dello scorso anno su Xbox

In occasione del lancio in anteprima mondiale di Halo Wars 2, il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, ha parlato del 2017 della console di Microsoft, annunciando che sono in arrivo ancora più esclusive di quante viste nello scorso anno.

In un post pubblicato su Xbox Wire, Spencer ha descritto il 2017 come “l’anno migliore per i giocatori Xbox”. Non solo, infatti, la compagnia di Redmond si sta preparando a lanciare sul mercato la console più potente di sempre, Project Scorpio, ma sta concentrando i suoi sforzi per portare su Xbox One e PC Windows 10 più titoli in esclusiva di quelli pubblicati lo scorso anno. Quelli già annunciati per il 2017 comprendono Sea of Thieves, Crackdown 3 e State of Decay 2, ma il boss di Xbox ha annunciato che “ci sono novità in serbo per i fan nell’E3 di quest’anno”.

Le parole di Spencer possono dunque far ben sperare tutti i fan della console di Microsoft, rimasti delusi dalla cancellazione di Scalebound annunciata a inizio anno. In calce alla notizia potete trovare il nuovo episodio di “This Week on Xbox”, con interviste esclusive agli sviluppatori che lavoroano sulle esclusive Xbox One e Windows 10.