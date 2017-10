Phil Spencer: non amo i DLC in esclusiva temporale

è stato intervistato da GameSpot USA durante ile in questa occasione ha parlato dei DLC in esclusiva temporale, dichiarando di non amar particolarmnte questa pratica.

"Conosco bene la storia di Xbox e so che abbiamo avuto DLC esclusivi in passato...", esordisce così il responsabile della divisione Xbox, che continua: "Le persone mi criticano quando ne parlo ma l'ho detto in passato e lo ripeto, non amo l'idea di far pagare qualcosa che su altre piattaforme non può esistere, che siano armi, livelli, skin o altri contenuti. Capisco le critiche, in passato abbiamo avuto esclusive temporali sui DLC di Call of Duty ma vi dico che personalmente non amo molto questa strategia, non è una risposta da PR, lo so....

Spencer si esprime poi riguardo i giochi in esclusiva (temporali o meno): "Le persone mi chidono sempre quando PlayerUnknown's Battlegrounds arriverà su PlayStation. Ho un accordo con gli sviluppatori e stiamo lavorando per dar vita alla miglior versione di PUBG, li stiamo aiutando molto dal punto di vista tecnico e non solo. Le esclusive sono importanti per il business ma non sono l'unico aspetto... stiamo lavorando sul Cross-Play, sul Cross-Buy, vogliamo che tutti possano provare i nostri giochi. Non ha più senso legare i prodotti a un unico device... voglio dire, farmi comprare una console per giocare a un titolo esclusivo oppure a un genere specifico non ha nulla a che fare con la crescita del busines..."

Cosa ne pensate delle parole di Phil Spencer?