Phil Spencer parla dei giochi in arrivo su Xbox One nel 2017

Dopo la cancellazione di, molti giocatori Xbox One hanno iniziato ad esternare i propri dubbi nei confronti della lineup 2017 della console diha voluto rassicurare tutti, confermando ai fan che il colosso di Redmond è al lavoro per consegnare ai suoi utenti un 2017 soddisfacente in termini videoludici.

Discutendo su Twitter, Spencer ha dichiarato che il 2017 di Xbox One non sarà condotto, come nello scorso anno, dai brand di Gears of War e Halo, bensì da "nuove esperienze e nuove IP" che rinfrescheranno il parco titoli della console. Non ci è dato sapere se il leader di Xbox possa aver voluto fare riferimento a giochi già annunciati come Sea of Thieves e Crackdown 3, o magari a dei nuovi progetti non ancora svelati. Spencer ha inoltre promesso novità per Phantom Dust, dichiarando ai giocatori di voler far provare con mano il titolo (forse in una versione beta) prima dell'E3 2017. Nel discorso, infine, ci è finito anche Mech Assault: il leader di Xbox ritiene che il suo mondo di gioco sia troppo vasto ed interessante per poter essere lasciato ancora da parte; e chissà che non possano arrivare novità interessanti in tal senso nel prossimo futuro.