Phil Spencer parla del futuro di Microsoft e di Xbox

Nel corso di un'intervista concessa a Gamasutra, Phil Spencer, oltre ad aver parlato di Realtà Virtuale , si è soffermato anche su altri aspetti che segneranno il futuro die ditutta.

Ciò che emerge innanzitutto dalle dichiarazioni di Spencer, è Microsoft mantiene la ferrea volontà di continuare a realizzare nuove console con cui soddisfare le esigenze della sua utenza. "Credo fortemente nelle console: ti basta accenderla ed è sempre pronta a fare quello per cui è stata progettata, ovvero per videogiocare. Certo, le persone possono utilizzarla anche diversamente, ma è stata costruita per quello", le sue dichiarazioni. "E, come ho detto, i programmi per ciò che accadrà dopo Scorpio sono già in fase di evoluzione. Devi necessariamente pensare in questa maniera. Rimaniamo ancorati al mondo delle console, pensiamo che siano di cruciale importanza".

Fatta questa premessa, il leader di Xbox dichiara però di voler donare maggiore importanza ai giocatori stessi in futuro. Secondo la sua opinione, infatti, allo stato attuale delle cose, le piattaforme di gioco mantengono un'intrinseca ed eccessiva importanza a causa della quale le esigenze dei consumatori possono essere talvolta trascurate. "Potrebbe sembrare quasi un discorso filosofico, ma nel corso delle decadi in cui sono stato coinvolto nell'industria, la macchina è stata sempre al centro. Ad esempio: sono un giocatore PC, un giocatore console e così via. Ma se mi metto nei panni del giocatore e mi chiedo: "Cosa desidero?" Io voglio essere connesso alla mia esperienza videoludica, ovunque io possa essere.

Quello che abbiamo iniziato a concepire è che noi siamo Microsoft, e abbiamo un punto d'appoggio con il PC. Ma possiamo creare un'esperienza Xbox che si espanda dal PC alle console, e perché no fino ad arrivare ai dispositivi mobile. Quindi mettere il giocatore al centro di tutto, costruire un servizio efficiente, e qualunque sia il dispositivo utilizzato, vogliamo consegnare l'esperienza che possiamo offrire sui rispettivi device".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Spencer? Ricordiamo che Microsoft presenterà la sua nuova console, Xbox Scorpio, al prossimo E3 di Los Angeles.