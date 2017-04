Phil Spencer parla di Xbox Scorpio e accenna alla line-up E3

è stato recentemente intervistato dal Guardian e in questa occasione ha parlato di comemigliorerà di fatto tutti i giochi per Xbox One e Xbox 360 ed ha accennato alla line-up E3 di

Di seguito, un breve estratto dall'intervista pubblicata sul Guardian: "Ogni gioco dovrebbe avere pieno accesso alle potenzialità dell'hardware, non importa che il titolo sia uscito due anni fa, dieci anni fa o che debba ancora uscire. Vedrete titoli per Xbox One girare meglio su Scorpio grazie alle potenzialità della CPU e della GPU, nonchè alla risoluzione dinamica, tecnica che abbiamo già sperimentato con Halo 5 Guardians. Come saprete, possiedo già la console e posso dirvi che la reputo fantastica, è una console con una CPU al top, una GPU migliore rispetto alla concorrenza e tantissima memoria RAM. Personalmente ho fatto vari test su TV a 1080p e 4K e le differenze grafiche si notano.... o almeno, io ci riesco."

Il responsabile della divisione Xbox accenna inoltre anche alla line-up dell'E3: "La line-up di quest'anno è davvero incredibile, ho avuto modo di vedere alcuni giochi third party e sono fantastici. Ovviamente sto già giocando anche con i nostri titoli interni, credo che le parole chiave di quest'anno siano creatività e diversità. Avremo Destiny 2 che ho provato da Bungie due settimane fa, avremo il nuovo Star Wars, Red Dead Redemption 2, il sequel de L'Ombra di Mordor e alti titoli non ancora annunciati... ci saranno tanti shooter, ma anche tanti contenuti diversi. Sarà un grande anno per noi e sarà un grande E3, ve lo garantisco."

Non ci resta dunque che attendere la fiera di Los Angeles per saperne di più, l'appuntamento con la conferenza Microsoft è previsto per domenica 11 giugno alle 23:00, ora italiana.