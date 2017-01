Phil Spencer parla di Xbox Scorpio e della cancellazione di Scalebound

In seguito ai dubbi manifestati da un fan, il dirigente ha voluto mettere in chiaro che la prima piattaforma mid-gen di Microsoft non sarà un computer camuffato da console, ma una console vera e propria, come Xbox One e Xbox One S, che offrirà un'esperienza differente da quella proposta dal PC. Successivamente Phil Spencer è passato a parlare di Scalebound , spiegando agli utenti che sviluppare un gioco non è solo una questione di soldi e che, nonostante gli avvenimenti recenti , per un'azienda come Microsoft rimane fondamentale prendersi dei rischi.

@XMARKLIVE That's not what Scorpio is. It's a console. — Phil Spencer (@XboxP3) 11 gennaio 2017

@XMARKLIVE No, the console experience is different from PC imo, and XB1, XB1S, Scorpio etc are consoles. — Phil Spencer (@XboxP3) 11 gennaio 2017

@Kinhdrakk Apologies but this isn't how games get built. There isn't a pour in $X and get game. Much more iterative and organic than that. — Phil Spencer (@XboxP3) 11 gennaio 2017