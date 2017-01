Phil Spencer: Phantom Dust dovrebbe uscire prima dell'E3

In seguito alla cancellazione di ScaleBound, Phil Spencer ha trascorso parecchio tempo sui social cercando di rassicurare i fan di Xbox One, fornendo informazioni sulla futura lineup. Uno dei titoli attesi per il 2017 è il reboot di Phantom Dust, annunciato la prima volta nel 2014 per poi uscire di scena.

Nelle scorse settimane Spencer aveva già risposto ad alcuni giocatori su Twitter facendo sapere di voler consegnare nelle loro mani Phantom Dust prima dell’E3 2017; ipotesi che è parsa più una speranza che una certezza. Ieri, commentando una nuova richiesta di un fan, il capo della divisione Xbox ha ribadito che il reboot di Phantom Dust dovrebbe arrivare prima della celebre fiera dedicata ai videogiochi, e questa volta, il tweet, pare più di un semplice augurio.

Dal momento che l’E3 2017 si svolgerà tra il 13 e il 15 giugno, l’uscita di Phantom Dust, basandoci sull’ultimo tweet di Spencer, potrebbe avvenire nei prossimi quattro mesi.