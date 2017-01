Phil Spencer ha provato alcuni giochi per Project Scorpio

Con un breve messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter,ha fatto sapere di aver provato per la prima volta alcuni giochi persu una delle prime unità uscite dalle fabbriche, non è chiaro però se la console in questione sia un modello definitivo o ancora un semplice prototipo.

Phil Spencer si dice entusiasta dei titoli provati e delle potenzialità della piattaforma e ringrazia il team di Scorpio per l'ottimo lavoro svolto. Come già dichiarato in passato da alcuni esponenti della casa di Redmond, il 2017 sarà "L'Anno dello Scorpione", per Microsoft la nuova piattaforma rappresenterà un deciso passo avanti verso il futuro, per saperne di più dovremo però probabilmente attendere l'E3 di Los Angeles, in programma metà giugno.