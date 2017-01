Phil Spencer è soddisfatto di Crackdown 3 e Phantom Dust

Crackdown 3 è stato più volte rimandato e secondo gli ultimi rumor, il team sarebbe in realtà alle prese con vari problemi di natura tecnica , sebbene non gravi come quelli che hanno portato alla cancellazione di Scalebound . Il gioco dovrebbe arrivare alla fine dell'anno su Xbox One, Windows 10 e Project Scorpio. Il reboot Phantom Dust invece è ancora privo di una data di lancio.

@Dobmateena Just played Crackdown3 w/ @shannonloftis Best CD exp I've had. Agent control, world is very alive, diverse enemies, really fun. — Phil Spencer (@XboxP3) 13 gennaio 2017

And I got a short look at Phantom Dust with @shannonloftis and @RealKLobb , game really holds up, team is doing nice work. — Phil Spencer (@XboxP3) 13 gennaio 2017