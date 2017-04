Phil Spencer: supporteremo la VR su Scorpio

Durante un'intervista concessa a Gamasutra,ha voluto ribadire chesupporterà la realtà virtuale, permettendo agli sviluppatori di sperimentare questa tecnologia anche sulla nuova console Microsoft.

"Ho un Playstation VR, possiedo un visore Oculus, non ho un Gear VR, ho un HTC Vive e li ho provati a fondo. Credo che l'evoluzione della VR si trovi ancora a uno stadio primordiale. Al momento vedo delle semplici applicazioni pensate per il 2D, e successivamente convertite in 3D volumetrico. E non penso sia questo il vero punto di svolta per la tecnologia, qualcosa che ci convinca dell'obsolescenza dei nostri monitor e dell'esigenza di vivere queste esperienze in VR.", esordisce il capo della divisione Xbox, confermando che Microsoft vuole contribure al miglioramento e allo sviluppo della realtà virtuale, in un processo evolutivo che durerà almeno una decade.



"Quindi sì, supporteremo la VR su Scorpio. Lo abbiamo già detto sul palcoscenico. Supporteremo la VR su Scorpio, credo che sia una cosa importante, c'è del grande potenziale nelle esperienze immersive in VR. Ma credo che il movimento creativo della community sarà più attivo su PC. È quello il luogo dove vedremo tante nuove idee.", afferma Phil Spencer.

Insomma, il capo della divisione Xbox ha confermato il supporto alla realtà virtuale per Project Scorpio, facendo notare che su PC si concentreranno gli sforzi creativi della community e degli sviluppatori. Nel corso della stessa intervista, Spencer ha parlato del progetto abbandonato di una Xbox portatile, senza dimenticare che sono emersi i primi dettagli sui kit di sviluppo di Project Scorpio.