Phil Spencer: Xbox sta avendo una buona generazione ma possiamo migliorare

In un secondo Tweet, Spencer risponde a un fan che accusa la casa di Redmond di non aver sparato abbastanza cartucce per "fronteggiare" l'avanzata della concorrenza, un chiaro riferimento a Horizon Zero Dawn : "I giocatori vogliono buoni giochi e noi siamo fieri dei titoli first party di questa generazione. Possiamo fare di più, i giocatori Xbox sono esigenti e noi lavoriamo duramente per accontentarli."

Microsoft clearly can't compete w/ Sony on exclusives. They should take the living room PC approach with Scorpio. Succeed where Valve failed — Jason Schreier (@jasonschreier) 20 febbraio 2017

@XBX4LFE Strange comments. Xbox is having a good gen, our best yet. XB1S strong since launch. Can always improve but proud of where we are — Phil Spencer (@XboxP3) 21 febbraio 2017