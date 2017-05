Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies è disponibile ora su Android

ha annunciato cheè ora disponibile su Google Play Store, in vendita al prezzo di 19,99 euro. Il gioco, uscito nel 2013 su Nintendo 3DS e l'anno successivo su iOS, è ora scaricabile anche su Android.

La versione Android di Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies non presenta contenuti aggiuntivi o migliorie di alcun tipo rispetto a quella per iOS, il gioco è diviso in cinque diversi episodi, il primo è venduto al prezzo di 4.99 euro mentre il pacchetto completo costa 19,99 euro. Il gioco include sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e tedesco ma al momento non in italiano, non è escluso che il supporto per il nostro idioma possa essere aggiunto in futuro con un aggiornamento.