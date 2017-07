Pillars of Eternity 2: confermato il ritorno di tre compagni del primo capitolo

Parlando ai microfoni di Gamereactor, il systems designer Nick Carver e l'associate producer Alec Frey hanno svelato ulteriori dettagli sul sistema di combattimento di, confermando tra le altre cose il ritorno di tre compagni tratti dal primo capitolo.

"La nuova avventura avrà un'ambientazione tropicale a tema piratesco. Siamo molto eccitati dalla cosa, abbiamo cercato di restituire un feeling più convincente per quanto riguarda il controllo dei combattimenti. Vogliamo essere sicuri che i combattimenti risultino avvincenti e che le scelte compiute dai giocatori significhino realmente qualcosa." afferma Alec Frey. Per quanto riguarda l'inclusione dei tre companion provenienti dal primo capitolo di Pillars of Eternity, Nick Carver ha dichiarato: "Il tanto apprezzato Edér, così come Aloth e Pallegina faranno ritorno nella nuova avventura. Senza dimenticare i nuovi compagni che abbiamo aggiunto, come Maya Rua, la sorella di Kana Rua."

Ricordiamo che Pillars of Eternity 2 è previsto in uscita su PC nel corso del 2018.