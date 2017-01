Pillars of Eternity 2 Deadfire ha già raccolto oltre 900.000 dollari

A poco più di 12 ore dall'apertura, la raccolta fondi dipuò dirsi un successo: nel momento in cui scriviamo,ha già incassato 940.000 dollari a fronte degli 1,1 milioni richiesti per completare lo sviluppo del gioco.

Mancano ancora 28 giorni al termine della campagna ma è probabile che l'obiettivo minimo possa essere raggiunto già al termine della giornata di oggi. Pillars of Eternity II è atteso su PC per la prima metà del 2018, anche se la finestra di lancio in questione è assolutamente indicativa, come specificato dagli sviluppatori. Maggiori dettagli sul progetto verranno diffusi al termine della raccolta fondi.