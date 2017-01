Pillars of Eternity 2 Deadfire: al via la raccolta fondi su Fig

ha lanciato una raccolta fondi per, il sequel dell'acclamato gioco di ruolo uscito su PC nel 2015. In cima alla notizia vi abbiamo riportato il trailer di lancio per la campagna di crowdfunding pubblicata su Fig

La raccolta fondi di Pillars of Eternity 2: Deadfire prevede un obiettivo minimo di 1.1 milioni di dollari, traguardo che garantirebbe la pubblicazione del gioco entro il primo trimestre del 2018. La nuova avventura sarà ambientata nelle isole Deadfire, luogo dove i giocatori potranno imbattersi in nuove ambientazioni e culture, in compagnia di nuovi personaggi e di alcune vecchie conoscenze provenienti dal primo capitolo. Nel momento in cui riportiamo la notizia, sono stati raccolti oltre 240 mila dollari nel giro di poche ore, quando ancora mancano 29 giorni alla conclusione della campagna di crowdfunding.