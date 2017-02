Pillars of Eternity 2: ecco due video dedicati al comparto audio e alla grafica

ha aggiornato la pagina Fig di, aggiungendo due nuovi trailer dedicati al comparto audio e alla grafica del gioco. Il progetto ha raggiunto la soglia minima del finanziamento in meno di 24 ore.

In alto vi abbiamo riportato il video dedicato alla veste grafica del gioco, dove il Lead Artist Kazunori Aruga ci mostra alcune novità tecniche introdotte rispetto al primo capitolo, come la gestione delle ombre e un sistema di illuminazione più sofisticato. A fondo pagina, invece, l'Audio Director Justin Bell parla del nuovo stretch goal (fissato a 2,8 milioni di dollari) aggiunto alla raccolta fondi, obiettivo che permetterebbe l'inclusione di una colonna sonora orchestrale. Nel momento in cui riportiamo la notizia, la campagna crowdfunding di Pillars of Eternity 2 ha raccolto oltre 2,5 milioni di dollari a 13 giorni dalla sua chiusura (già raggiunto, quindi, il traguardo di 2,2 milioni per la traduzione in lingua italiana).

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica dedicata alle notizie più importanti della settimana.