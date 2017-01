Pillars of Eternity 2: la raccolta fondi su Fig completata in meno di 24 ore

La prima fase della raccolta fondi diè terminata in meno di 24 ore dal suo lancio su Fig . Nel momento in cui scriviamo,ha ricevuto dai suoi backer $1,123,952, ossia il 102% dell'obiettivo minimo preposto dalla software house.

Feargus Urquhart, CEO di Obsidian, ha voluto ringraziare i fan per questo notevole successo, accompagnando l'annuncio con un breve comunicato: "Abbiamo i migliori fan al mondo. È incredibile quanto in fretta ci abbiano aiutati a raggiungere l'obiettivo monetario per Pillars of Eternity 2: Deadfire. I nostri giocatori sono stati i responsabili per i risultati finanziari e i responsi positivi della critica ricevuti per Pillars of Eternity, e non vediamo l'ora che ciò si ripeta con il suo sequel".

Con la campagna ancora in piedi per altri 28 giorni, è già stato prefissato il primo stretch goal: arrivando alla cifra di 1.4 milioni di dollari, la software house ha promesso di introdurre all'interno del suo RPG anche le sotto-classi.

Pillars of Eternity 2: Deadfire è atteso su PC nella seconda metà del 2018.