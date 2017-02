Pillars of Eternity 2: la raccolta fondi si è conclusa con grande successo

La campagna crowdfunding disu Fig si è conclusa con grande successo: il progetto ha raccolto la bellezza di $4,407,598, quadruplicando l'obiettivo minimo di 1.1 milioni di dollari. Raggiunto l'ultimo stretch goal della "soulbound weapon".

La "soulbound weapon" è un'arma infusa con una personalità che potrà dialogare con noi durante l'avventura. Per festeggiare l'importante risultato ottenuto con la raccolta fondi, Obsidian ha pubblicato un video di ringraziamento per la community che ha sostenuto la campagna di Pillars of Eternity 2: ve lo abbiamo riportato in calce alla notizia. Tra le varie feature confermate, ricordiamo che il gioco includerà anche i sottotitoli in italiano. Anche se la raccolta su Fig si è conclusa, siete ancora in tempo per fare la vostra donazione con PayPal.