Pillars of Eternity 2 ha raccolto oltre 1.9 milioni di dollari su Fig

La campagna di raccolta fondi diè stata completata in meno di 24 ore ma il successo del gioco su Fig non accenna a diminuire: nel momento in cui scriviamo, il progetto ha raccolto 1,967,309 dollari a fronte di 1,100,000 richiesti.

La raccolta fondi terminerà il 25 febbraio, se volete contribuire potete cliccare qui, secondo alcuni analisti Pillars of Eternity 2 potrebbe chiudere la sua corsa a quota tre milioni di dollari incassati, indubbiamente una bella cifra per Obsidian. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo con uscita prevista tra la fine del 2017 e la prima metà del 2018, maggiori dettagli sulla finestra di lancio verranno rivelati al termine della campagna.