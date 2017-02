Pillars of Eternity 2: raggiunto l'obiettivo per la traduzione in italiano

Continua con successo la campagna di raccolta fondi di: nel momento in cui scriviamo, il gioco ha raccolto 2.250.432 dollari, superando l'obiettivo (2.2 milioni) necessario per la traduzione dei testi in italiano.

Oltre ai testi tradotti nella nostra lingua, il raggiungimento dello stretch goals prevedeva anche l'aggiunta dei ritratti per i personaggi non giocanti e di opzioni per la personalizzazione dell'interfaccia.

Ricordiamo che la campagna di raccolta fondi di Pillars of Eternity 2 Deadfire terminerà il prossimo 25 febbraio, se volete contribuire potete cliccare qui.