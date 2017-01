Pillars of Eternity 2 svelato da un leak: al via la campagna di raccolta fondi

Il tanto rumoreggiatodiè in realtà: l'annuncio è stato anticipato per errore da Polygon , che ha pubblicato la news nella notte, per poi rimuovere tutto dopo pochi minuti.

Un utente di Reddit è però riuscito a salvare la pagina, scopriamo così che il titolo si chiamerà Pillars of Eternity 2 Deadfire, la campagna di raccolta fondi partirà nella giornata di oggi su Fig, con obiettivo fissato a 1,1 milioni di dollari. Per il momento non ci sono molti altri dettagli riguardo la trama e il gameplay, in calce trovate alcuni screenshot e immagini concept del gioco, restiamo comunque in attesa dell'annuncio ufficiale che non dovrebbe tardare ad arrivare.