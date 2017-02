Pillars of Eternity 2: traduzione italiana al raggiungimento di $2,2 milioni

ha già superato l'obiettivo minimo su Fig, al momento il gioco ha raccolto 2,093,220 dollari a fronte degli 1,1 richiesti dal team: la campagna proseguirà per altri venti giorni e il prossimo stretch goals riguarda (anche) la traduzione in italiano.

Come possiamo vedere dall'immagine pubblicata qui sotto, al raggiungimento dei 2,2 milioni di dollari, Obsidian aggiungerà i ritratti dei personaggi non giocanti, le opzioni di personalizzazione dell'interfaccia e i testi tradotti in italiano. Si tratta di un traguardo non impossibile da raggiungere, se siete interessati a supportare il progetto potete partecipare alla campagna di raccolta fondi di Pillars of Eternity 2 Deadfire.