Pillars of Eternity: Complete Edition è ora disponibile su Xbox One e PS4

è ora disponibile su consolecon, versione che include le espansioni, ed un nuovo sistema di controlli e interfaccia che rendono il GDR più adatto all'utilizzo del pad.

Pillars of Eternity è il gioco di ruolo definitivo per PC, creato dagli esperti del genere GdR di Obsidian Entertainment. Nato come un progetto Kickstarter, ha superato tutte le aspettative attirando più di 75.000 sostenitori e diventando uno dei giochi più amati per PC. Un vero e proprio successo, apprezzato anche dalla critica.

La Complete Edition propone in un unico pacchetto tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in passato nella versione per PC, inclusi tutti i DLC e le espansioni, ha un'interfaccia utente completamente rivista e un nuovo sistema di controllo progettato per una esperienza superba su console.

Caratteristiche di Pillars of Eternity: Complete Edition:

La premiata sceneggiatura, la storia e la grafica di Pillars of Eternity , insieme al mondo ampliato e ai contenuti di The White March: Parts I & II ;

Innumerevoli opzioni di creazione del personaggio, razze, classi e bagagli culturali che definiscono la storia personale;

Un universo epico da esplorare, pieno di compagni interessanti, una varietà di fazioni e un mondo affascinante da attraversare, creato con passione;

Nuova interfaccia e comandi programmati appositamente per il gioco su console e per lo schermo televisivo, presentano l'esperienza di Pillars of Eternity in modo del tutto innovativo.