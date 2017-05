è stato uno dei titoli della line-up di lancio giapponese di. Il gioco non ha riscosso molto successo in madrepatria, riuscendo a piazzare meno di 20.000 copie, tuttavia pare che i giocatori occidentali, al contrario, gli stiano riservando un'accoglienza piuttosto calorosa.

Takuro Yamashita, presidente di NIS America, ha infatti oggi rivelato che il titolo ha superato quota 110.000 preorder in Occidente, totalizzando più precisamente 78.000 prenotazioni negli Stati Uniti e 36.000 in Europa. Storicamente, il Regno Unito è sempre stato il mercato europeo più proficuo per la serie, ma in questa occasione è stato superato dalla Francia. Disgaea 5 Complete Edition sarà disponibile nel vecchio continente a partire dal 26 maggio.