Più del 50% degli utenti Steam utilizza Windows 10 come sistema operativo

ha pubblicato oggi i risultati del suo sondaggio di dicembre . Il dato di maggior rilevanza che ne ricaviamo, è che al meomento più del 50% degli utenti Steam utilizzano come sistema operativo

La soglia totale è raggiunta grazie alla combinazione degli utilizzatori di Windows 10 a 64-bit (48.97%) e a 32-bit (1.22%).

Tra le altre note interessanti, apprendiamo che la GPU più popolare rimane ancora la NVIDA GeForce GTX 970, a rappresentare il 4.70% delle schede grafiche totali; mentre la GPU che ha acquisito maggiori 'fan' nel mese di dicembre, è stata la NVIDA 1060, che adesso rappresenta il 2.01% del totale.

Non vanno altrettanto bene le schede grafiche AMD, invece: le ultime arrivate RX 460 e RX 470 sono rispettivamente il 0.16% e 0.17% del totale, mentre la più popolare rimane la HD 7900 Series, che si piazza soltanto al ventesimo posto della classifica.

Si registra inoltre una crescita dei giocatori utilizzatori di 6GB e 8GB di VRAM (rispettivamente dello 0.19% e 0.22%), così come accade per le RAM da 12GB o superiori (in crescita dello 0.31%).

Deludono invece i numeri registrati dalla VR, con Oculus Rift e HTC Vive che entrambe hanno guadagnato in questo lo 0.02% delle proprie utenze totali (rappresentanti lo 0.12% e 0.23% dell'intera utenza di Steam).