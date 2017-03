Planescape Torment Enhanced Edition annunciato per PC, iOS e Android: trailer e data di uscita

Dopo ildi ieri,ha annunciato ufficialmente, riedizione dell'omonimo gioco di ruolo uscito originariamente nel 1999, pronto a tornare sui nostri schermi con una versione aggiornata.

Per lo sviluppo di Planescape Torment Enhanced Edition, Beamdog si è avvalsa della collaborazione di Chris Avellone (Lead Designer del progetto originale), il gioco può contare su un comparto tecnico migliorato, risoluzione di vari bug, supporto per il 4K e colonna sonora rimasterizzata, oltre a piccole migliorie al gameplay e all'interfaccia.

Planescape Torment Enhanced Edition presenterà testi tradotti in inglese, francese, tedesco e polacco, il lancio del gioco è previsto per l'11 aprile su PC, Mac, iOS e Android, presto Beamdog aprirà i preordini su Steam e GOG. In apertura trovate il primo trailer ufficiale del gioco, buona visione.