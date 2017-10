Planet of the Apes: Last Frontier, disponibile il trailer ‘Clarence's Perspective'

hanno pubblicato un nuovo trailer perintitolato

Il trailer ci permette da fare la conoscenza di Clarence, il fidato amico di Khan. Dopo essere scappato dalla battaglia e aver visto sua moglie venire assassinata da un soldato, Khan necessita di una guida. Che consiglio gli darà Clarence? Tornare indietro per la vendetta, o lasciar perdere per vivere in pace?

Planet of the Apes: Last Frontier è un'avventura che si colloca tra gli avvenimenti raccontati in Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie e The War - Il pianeta delle scimmie, nella quale i giocatori saranno chiamati a compiere delle scelte che influenzeranno la trama del gioco, sia per le scimmie che per gli umani. Le vicende saranno ambientate tra le Montagne Rocciose, e tutti personaggi saranno originali e animati grazie alla tecnica del motion capture. Le loro personalità saranno notevolmente sfumate, e nessuno di loro potrà essere identificato inequivocabilmente come un eroe o un villain.

Planet of the Apes: Last Frontier è atteso per quest'autunno su PlayStation 4, per poi arrivare successivamente su Xbox One e PC. Se vi siete persi il trailer precedente, Episode 1: Khan Decision, vi consigliamo di rimediare immediatamente.