Planet of the Apes Last Frontier: nuovo trailer incentrato sulle scelte di gioco

Il neo fondato sviluppatoreha da poco pubblicato un nuovo trailer per, avventura cinematografica che si colloca tra Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie e The War - Il pianeta delle scimmie.

In particolare, il video fornisce ulteriori informazioni su Khan - uno dei protagonisti - e sulle difficili scelte morali ed etiche che gli si paleseranno dinanzi. Sebbene basato sul franchise de Il Pianeta delle Scimmie, il gioco proporrà una storia completamente inedita, mettendo i giocatori sia nei panni delle scimmie che degli esseri umani.

Non è ancora stata annunciata una data d'uscita precisa per Planet of the Apes: Last Frontier; l'unica indicazione rimane la finestra di lancio fissata per questo autunno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.