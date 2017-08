Planet of the Apes: The Last Frontier annunciato per PC, PS4 e Xbox One

, neo-fondata divisione didedicata al mondo del gaming, ha annunciato l'arrivo di, avventura story-driven basata sulla serie cinematografica de "".

Il titolo si piazza cronologicamente fra il secondo e terzo episodio della serie reboot avviata nel 2011 con L'Alba del Pianeta delle Scimmie. In un'avventura dallo stampo prevalentemente narrativo, vedremo le scimmie costrette dalla fame e dal clima rigido ad abbandonare le Montagne Rocciose e farsi strada in un villaggio umano per recuperare cibo e riuscire a sopravvivere. Il giocatore dovrà prendere decisioni fondamentali al fine del proseguo della trama e potrà utilizzare sia gli umani che le scimmie; tutti i personaggi saranno originali e nessuno di loro avrà le caratteristiche dell'eroe o dell'antagonista, bensì ognuno sarà caratterizzato da motivazioni e sfaccettature personali.

Il gioco sfrutterà le stesse tecniche di motion capturing utilizzate nella controparte cinematografica: in cima potete dare uno sguardo al trailer di annuncio, mentre qui potete dare uno sguardo a 6 minuti di gameplay.

Planet of the Apes: The Last Frontier arriverà nel corso dell'autunno su PC, PS4 e Xbox One.