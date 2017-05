Platinum Games è al lavoro su una nuova IP non ancora annunciata

Nel corso di un keynote tenutosi al BitSummit di Tokyo, il producer di, Atsushi Inaba, ha annunciato che l'apprezzata software house giapponese è attualmente al lavoro su una IP completamente originale.

Prima di sapere qualcosa al riguardo, però, potrebbe passare diverso tempo: come dichiarato da Inaba, infatti, parliamo ancora di una "IP senza forma, senza sagoma". Ciò che sappiamo per certo è che al capo del progetto ci sarà un nuovo game director: Inaba si dice assolutamente curioso di constatare quanto questa mossa potrà aiutare Platinum Games a crescere ancora di più in futuro.

Il producer ha inoltre ammesso di non sapere se Platinum continuerà a tenere il ritmo di un gioco per anno, come è riuscita a fare da diverso tempo a questa parte; in ogni caso lo studio rimane fermamente intenzionato nel continuare a produrre nuovi giochi per i suoi fan.

Vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per non perdervi i futuri aggiornamenti sul nuovo gioco di Platinum Games. Voi cosa vi aspettate dallo studio responsabile di giochi come Bayonetta 2 e NieR: Automata?