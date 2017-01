Platinum Games commenta la cancellazione di Scalebound

Con una breve nota pubblicata sul sito ufficiale della compagnia,(Presidente e CEO di Platinum Games) ha commentato la cancellazione di. Il progetto, in fase di sviluppo da quattro anni, è stato sospeso daper motivi ancora non meglio specificati.

Questa la dichiarazione di Kenichi Sato di Platinum Games: "Siamo dispiaciuti per la cancellazione di Scalebound, specialmente per i tanti fan che avevamo dimostrato passione e interesse verso questo nostro progetto. Tuttavia, continueremo a lavorare per proporre esperienze di alta qualità, a partire da NieR Automata (in uscita a marzo) fino ai nostri prossimi titoli come Granblue Fantasy Project Re:Link e Lost Order. Ci scusiamo nuovamente e vi ringraziamo per il vostro supporto."

Scalebound è stato cancellato a sorpresa il 9 gennaio, sembra a causa di attriti tra il publisher e Platinum Games, in particolare con Hideki Kamiya, il quale si sarebbe anche preso un periodo di riposo per curare problemi di salute legati al forte carico di stress subito negli ultimi mesi. Al momento non è chiaro se Scalebound possa avere un futuro, per saperne di più sulla vicenda vi rimandiamo al nostro speciale di approfondimento.