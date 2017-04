Platinum Games: il mercato PC non può essere ignorato

Come ormai saprete,ha di recente portato il primo episodio disu Steam. Parlando a PC Gamer, la compagnia ha esternato alcune riflessioni riguardo all'importanza che l'utenza PC gioca nel mercato attuale, e di come i publisher non dovrebbero ignorare questa fetta di giocatori a favore esclusivo di quelli console.

"Il mercato PC è enorme e non può decisamente essere ignorato", ha così dichiarato un portavoce di Platinum Games. "Abbiamo sempre avuto un'attitudine positiva nel portare i nostri giochi su PC, ma le decisioni circa le piattaforme sulle quali rilasciamo i nostri giochi e quelle che debbano rappresentare le nostre priorità in fase di sviluppo, spettano in larga parte ai publisher; quindi non è qualcosa che possiamo decidere da soli.

Comunque, la maggior parte dei publisher third-party attuali comprendo che l'utenza PC non dovrebbe essere ignorata, quindi penso che saremo sempre più coinvolti in questo mercato d'ora in avanti. Se dipendesse da noi, porteremmo tutti i nostri giochi su PC. Se i nostri sforzi attuali dovessero risultare fruttuosi, renderebbero solo che più appetibile il mercato PC".

In testata trovate un diario degli sviluppatori, con cui Platinum Games ci parla più approfonditamente di Bayonetta e del suo arrivo su Steam. Quali altri giochi dell'apprezzata software house giapponese vorreste vedere su PC?